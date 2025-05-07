Evinde olan deniyor: Kaşar peyniri küflenme derdinden kurtarıyor!

Haber Merkezi

Kahvaltı sofralarının yıldızı, tostların lezzet sırrı kaşar peyniri… Ancak bu lezzetli peynir, doğru saklanmadığında hızla küflenerek çöpe gitmek zorunda kalabiliyor.

Raf ömrü uzun gibi görünse de kaşar peyniri, nem ve hava ile temas ettiğinde beklenenden çok daha kısa sürede bozulabiliyor.

Neyse ki, evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal bir yöntemle bu sorunun önüne geçmek mümkün. Bu doğal yöntem sayesinde, sık sık kaşar peynirini çöpe atmak zorunda kalmayacak, hem paranızı koruyacak hem de sofralarınızdan lezzeti eksik etmeyeceksiniz.

Birçok noktada adeta kurtarıcı olan sirke bakın kaşarın küflenmemesinde nasıl etkili oluyormuş.

KÜF DERDİ SON BULUYOR

Uzmanlara göre kaşar peynirinin küflenmesini önlemenin en etkili yollarından biri, sirke kullanmak. Evet, yanlış duymadınız! Mutfaktaki en doğal koruyuculardan biri olan sirke, antiseptik özelliği sayesinde kaşar peynirinin yüzeyinde oluşabilecek zararlı mikroorganizmaları engelliyor.

Yapmanız gereken şey oldukça basit: Temiz bir bez ya da peçeteyi elma ya da üzüm sirkesiyle hafifçe nemlendirin, ardından bu bezle kaşar peynirinin yüzeyini nazikçe silin.

Daha sonra peyniri hava almayacak şekilde streç filmle sararak ya da kapaklı bir kapta buzdolabında saklayın. Böylece hem peynirinizin tazeliğini koruyabilir hem de küf oluşumunu ciddi şekilde geciktirebilirsiniz.

Bu yöntemle birlikte, katkı maddesi içermeyen, sağlıklı bir çözüm sunarak peynirin doğallığını da bozmadan raf ömrünü kolaylıkla uzatabiliyorsunuz.