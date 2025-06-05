Evinde olan hemen atıyor! Ünlü baharat markasında zararlı madde tespit edildi: Raflardan toplatılıyor

Haber Merkezi

Almanya’nın 12 eyaletinde satışı yapılan popüler baharat markasına ait baharat karışımında zararlı madde tespit edildi.

Shen markasına ait olan “Malay Chivken Biryani” adlı baharat karışımının belirli partisinde yapılan denetimler sonucunda zararlı kalıntılar ve olası kontaminasyon tespit edilmesi nedeniyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Shan Foods (UK) Limited tarafından üretilen Almanya’da Star Food Impex (Hamburg) firması aracılığıyla dağıtılan ürünlerin ablalarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

TÜKETMEYİ BIRKAIN!

Geri çağırma kapsamına alınan 60 gramlık “Malay Chicken Biryani” baharatının, parti numarasının 5000048693 olduğu ve son tüketim tarihi 01.10.2027 olarak belirtilen seriyi kapsadığı belirtildi.

Firma tarafından yapılan iç denetimlerde, bu partide insan sağlığına zararlı olabilecek maddelere rastlandığı ve bu nedenle ürünlerin parti numaralarının kontrol edilerek tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu ürün, Almanya’nın, Baden-Württemberg, Bavyera, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein ve Thüringen eyaletlerinde satışa sunulduğu belirtildi..