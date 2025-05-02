Evinde olan köşeyi döndü! Her biri servet değerinde… Koleksiyoncular kapış kapış alıyor

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Bir dönemin en çok konuşulan oyuncaklarından biri olan Furby, yıllar sonra adeta küllerinden doğdu. 1990’lı yıllarda çocukların gözdesi haline gelen bu sesli ve göz kırpan peluş oyuncak, şimdi koleksiyoncuların radarına girdi.

Eğer evinizin bir köşesinde orijinal kutusuyla saklanmış bir Furby varsa, ciddi bir servetin eşiğinde olabilirsiniz.

Avrupa’daki ikinci el satış sitelerinde kutulu Furby’lerin fiyatı 3 bin 850 euroya kadar çıkıyor. Kutusuz ve kullanılmış olanlar ise ortalama bin eurodan alıcı buluyor.

Hiçbir zaman seri üretime geçmeyen özel prototip Furby modelleri ise koleksiyonerler için altın değerinde.

ELİNDE OLAN YAŞADI

2012 yılında piyasaya sürülen Furby modelleri bile koleksiyoncuların gözdesi haline geldi. Aralarındaki en dikkat çekici olan ise beyaz renkteki Furby… Nadir bulunması nedeniyle bu modelin fiyatı 500 ila 1.200 euro arasında değişiyor.

Zamanında oyuncak kutularının dibine gömülen ya da dolapların üst raflarında unutulan Furby’ler, bugün sahiplerine küçük bir servet kazandırabilir.

Özellikle kutusu bozulmamış, çalışır durumdaki modeller koleksiyon piyasasında altın değerinde.