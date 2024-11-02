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Evinde olan yaşadı: Antikacılar parayı basıyor...

Evinde olan yaşadı: Antikacılar parayı basıyor... Bir zamanların vazgeçilmezi olan kömürlü ütüler teknolojiye yenik düştü ancak koleksiyonerlerin yeni gözdesi haline geldi.