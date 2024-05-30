Evlenen kadınlara çeyiz parası! Devlet ödüyor, başvuran alıyor... Ülkemizde kadınlara verilen ekonomik destekler arasında "çeyiz yardımı" da bulunuyor. Yetim kadınların faydalanabileceğiz çeyiz yardımı, 24 maaşlık bir tutarı kapsıyor. Peki, çeyiz parası nasıl alınır? Şartları nelerdir? İşte detaylar...

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Türkiye'de sosyal ekonomik destekler kapsamında birçok yardım programı bulunuyor.

Evlenme kararı alan yetim aylığı alan kadınlar için devlet tarafından sağlanan önemli bir destek olan çeyiz parası, evlilik hazırlıkları sürecinde büyük bir yardım sağlıyor.

2008 yılından bu yana uygulanan bu destek kapsamında, evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara, maaşlarının 24 katına kadar evlenme ödeneği veriliyor.

Peki, çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Çeyiz yardımı nedir

Halk arasında "çeyiz parası" olarak bilinen bu destek, yetim aylığı alan ve evlenen kadınlara sunulan tek seferlik bir toplu paradır.

Çeyiz parası ne kadar 2024

Çeyiz parası, son alınan yetim aylığı miktarına göre hesaplanır. Aldığınız yetim aylığı, 4/C (emekli sandığı) kapsamındaysa, aylık maaşınızın 12 katı kadar; 4/A (SSK) veya 4/B (Bağ-Kur) sigorta kollarından birinden yararlanıyorsanız, maaşınızın 24 katına kadar evlenme ödeneği alabilirsiniz.

Çeyiz yardımı başvurusu

Çeyiz parası için başvuru yapılacak yer, ikametgahınızın bulunduğu il veya ilçedeki SGK müdürlükleri veya SGK hizmet merkezleridir.

Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik, evlenme cüzdanı ve ilgili kurumdan alınacak bir dilekçe bulunmaktadır.

Eğer yetim aylığını almakta olduğunuz ebeveyn, 1 Ekim 2008'den önce kamu görevlisi olarak çalışmışsa, başvurunuzu Ankara'da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı'na yapmanız gerekmektedir.

Çeyiz parası, evlendikten sonra başvurulduğunda genellikle kısa sürede yatırılmaktadır