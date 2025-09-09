Evlilik kredisi ne kadar, kaç TL oldu 2025? Kimler evlilik kredisi çekebilir?

2024'te başlatılan ve “Aile Yılı” projeleri kapsamında gençlere sunulan evlilik kredisi uygulamasıyla ilgili yeni gelişmeler açıklandı.

İlk etapta 150 bin TL olarak belirlenen faizsiz kredi desteğinin, 2026 yılı itibarıyla artırılacağı duyuruldu.

Yeni dönemde kredinin tutarındaki artışla birlikte, hem evlilik masraflarını karşılamak hem de yeni kurulan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek hedefleniyor.

Başvurular ise belirlenen şartları taşıyan gençlere açık olacak.

Peki, evlilik kredisi ne kadar oldu, başvuru şartları neler ve kimler faydalanabilecek? İşte güncel bilgiler ve detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ MÜJDESİ 2026

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik hazırlığındaki gençlere, başvurularının onaylanması halinde 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2026 Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında olması durumunda kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredi geri ödemelerinin her çocuk için 12 ay ertelenebileceği müjdesini verdi.

BAŞVURU ADRESİ

Genç çiftler, evlilik kredisi başvurularını e-Devlet üzerinden veya https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.