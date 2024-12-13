Evlilik mi, bekarlık mı? Bakın hangisi daha sağlıklı çıktı

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International Social Work dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, 45-85 yaş arasındaki binlerce katılımcının sağlık ve refah durumunu inceleyerek, evliliğin ve boşanmanın yaşlanma sürecindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmada, fiziksel sağlık, ruhsal durum, sosyal iyilik hali ve yaşlanma algısı gibi faktörler değerlendirildi ve katılımcıların "başarılı yaşlanma" düzeyleri belirlendi.

Sonuçlar, evli erkeklerin, hiç evlenmemiş olanlara göre daha sağlıklı ve daha geç yaşlandıklarını gösterdi.

Ancak, boşanma, eş kaybı veya ayrılık gibi olumsuz durumların bu sağlık yararlarını önemli ölçüde azalttığı ortaya çıktı.

Kadınlar için de benzer sonuçlar elde edildi; evlilikteki istikrarın hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

EVLİLİK ÖLÜM ORANINI AZALTIYOR

Global Epidemiology dergisinde yayımlanan verilere göre, evli kadınların ölüm oranları, bekarlara göre üçte bir oranında daha düşük.

Bir diğer araştırma ise, bekarlığın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor. Nature Human Behavior dergisinde yer alan çalışmada, bekâr bireylerin depresyona girme riskinin evlilere kıyasla %79 daha fazla olduğu ifade edildi. Bu oran, boşanmış bireylerde ise %99'a çıkıyor.