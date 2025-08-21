Evlilik yüzüğü neden sol ele takılır? İşte tarihi ve anlamı...

Evlilik yüzüğünün hangi ele takılacağı, tarih boyunca farklı kültürlerde merak edilen bir konu olmuştur.

Günümüzde birçok ülkede yüzüğün sol ele takılması gelenek haline gelmiş olsa da bu tercihin aslında köklü bir geçmişi ve ilginç bir anlamı vardır.

Peki, evlilik yüzüğünün sol ele takılmasının ardında yatan gerçek nedir? İşte yanıtı..

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu gelenek, aşkı ve bağlılığı simgeleyen özel bir inanca dayanıyor.

Kalbe en yakın parmağın sol el yüzük parmağı olduğuna inanıldığı için çiftler, sonsuz bağlılıklarını bu parmakta taşıyor.

Bu geleneğin kökeni Antik Mısır’a kadar uzanıyor. Eski Mısırlılar, yüzük parmağından doğrudan kalbe giden özel bir damarın olduğuna inanıyorlardı.

"Vena Amoris" yani "Aşk Damarı" adı verilen bu inanç, evlilik yüzüğünün sol ele takılmasının temelini oluşturdu.

Antik Roma döneminde de bu inanış devam etti ve yüzüğün kalbe en yakın parmakta taşınması, sevgiyi ve sadakati simgeledi.