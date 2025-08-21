Abone ol: Google News

Evlilik yüzüğü neden sol ele takılır? İşte tarihi ve anlamı...

Evlilik yüzüğünün hangi ele takıldığı, tarih boyunca çiftlerin en çok merak ettiği geleneklerden biridir. Günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede yüzük sol elin yüzük parmağına takılır. Peki bunun sebebi ne? İşte merak edilenler...

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 17:55
Evlilik yüzüğünün hangi ele takılacağı, tarih boyunca farklı kültürlerde merak edilen bir konu olmuştur.

Günümüzde birçok ülkede yüzüğün sol ele takılması gelenek haline gelmiş olsa da bu tercihin aslında köklü bir geçmişi ve ilginç bir anlamı vardır.

Peki, evlilik yüzüğünün sol ele takılmasının ardında yatan gerçek nedir? İşte yanıtı..

Antik çağlardan günümüze kadar uzanan bu gelenek, aşkı ve bağlılığı simgeleyen özel bir inanca dayanıyor.

Kalbe en yakın parmağın sol el yüzük parmağı olduğuna inanıldığı için çiftler, sonsuz bağlılıklarını bu parmakta taşıyor.

Bu geleneğin kökeni Antik Mısır’a kadar uzanıyor. Eski Mısırlılar, yüzük parmağından doğrudan kalbe giden özel bir damarın olduğuna inanıyorlardı.

"Vena Amoris" yani "Aşk Damarı" adı verilen bu inanç, evlilik yüzüğünün sol ele takılmasının temelini oluşturdu. 

Antik Roma döneminde de bu inanış devam etti ve yüzüğün kalbe en yakın parmakta taşınması, sevgiyi ve sadakati simgeledi.

