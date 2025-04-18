Evlilikte 10 yılı geçenlere jest: 25 bin TL nakit desteği hesaplara yatacak

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi, anlamlı bir projeye imza attı.

Aile bağlarını güçlendirmeye yönelik hazırlanan bu yeni sosyal destek programıyla, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere 5 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen miktarlarda maddi yardım sağlanacak.

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan bu destek programı, uzun süredir birlikte hayatını sürdüren çiftleri ödüllendirmeyi ve aile kurumunun değerini daha da artırmayı amaçlıyor.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvurular 18 Nisan’da başlıyor.

25 BİN TL’YE VARAN DESTEK

Bu kapsamda, evlilik süresine göre 5 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen miktarlarda yardım yapılacak.

Aynı hanede yaşayan her bekar çocuk için ailelere ek 1.000 TL ödeme daha yapılacak.

İşte destek miktarları:

10 yıl evli olanlara: 5.000 TL

15 yıl evli olanlara: 7.500 TL

20 yıl evli olanlara: 10.000 TL

50 yıl ve üzeri evli olanlara: 25.000 TL

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Şahinbey ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Ailenin toplam gelirinin 52.000 TL’yi aşmıyor olması,

En az 10 yıl ve üzeri evli olmak (eşi vefat eden bireyler de bu hakka sahip),

Ailede bir konut ve bir taşıt bulunması, başvuru için engel teşkil etmiyor.

Bu şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular 18 Nisan 2025 tarihinde başlıyor ve 20 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.

“Biz Şahinbey’iz” mobil uygulaması üzerinden online olarak yapılacak başvurular sayesinde vatandaşlar, evlerinin rahatlığında işlemlerini tamamlayabilecek.