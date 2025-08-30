Eylül ayı balıkları: Hem lezzetli, hem faydalı! Mutlaka tüketin...

Balıkçılar, "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor...

1 Eylül itibarıyla av yasağı sona erecek ve balıkçılar ava çıkacak.

Omega-3 açısından zengin, protein deposu ve vitaminleriyle sağlığı destekleyen Eylül ayı balıkları, yaz boyunca süren av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alacak.

Eylül'de hangi balıklar yenmeli, lezzet severlerin merak konusu oldu.

İşte, bu ay tüketebileceğiniz en taze ve lezzetli balıklar...

EYLÜL BALIKLARI

Eylül, sardalya sezonunun başladığı ve en lezzetli olduğu dönemdir.

Omega-3 ve protein açısından oldukça zengin olan sardalya, kalp ve damar sağlığını destekler, kemik gelişimine katkıda bulunur ve sindirimi kolay bir balıktır. Izgara, buğulama veya fırın yöntemiyle pişirildiğinde lezzeti zirveye ulaşır.

Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç, ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.