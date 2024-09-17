Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı Evde bakım maaşı yatan iller, 2024 Eylül ayı için sorgulanmaya başlandı. Peki evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı!

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanan evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor.

Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar, "2024 Eylül evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Evde bakım maaşı ödemeleri illere göre farklı tarihlerde yapılmakta. 2024 Eylül ayı için ödemelerin hangi illerde yattığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Ayrıca, Ziraat Bankası veya PTT hesaplarına maaş ödemeleri aktarılan hak sahipleri, bankamatikler aracılığıyla da ödemelerini kontrol edebiliyor.

Peki 2024 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün itibarıyla ödemelerin başladığını duyurdu. Her ayın 15’i ile 31’i arasında yapılan ödemeler, bakıma muhtaç vatandaşların aileleri için büyük bir destek sağlıyor.

SMS İLE SORGULAMA

Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla maaş alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747'ye SMS göndererek bakiye durumunu anında öğrenebilir. Gönderdiğiniz her mesaj için operatörünüz tarafından 1 SMS ücreti alınır.

e-DEVLET İLE SORGULAMA

Engelli bireyler için yapılan ödemeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ödeme durumlarını kontrol edebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI