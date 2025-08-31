Eylül ayında hangi balıklar yenir? Eylül ayında tüketilmesi gereken balıklar

Eylül ayı, balık sezonunun açılmasıyla birlikte deniz ürünleri açısından oldukça bereketli bir dönemdir.

Yazın sıcak sularından çıkan balıklar, Eylül’le birlikte yağlanmaya başlar ve lezzetleri artar.

Bu ayda özellikle hamsi, palamut, sardalya ve istavrit sofralarda sıkça tercih edilen balıkların başında gelir.

Uzmanlar, balığın mevsiminde tüketilmesinin hem lezzet hem de sağlık açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Eylül ayında tüketilebilecek balık çeşitleri arasında lüfer, tekir, barbun, kılıç balığı ve uskumru da öne çıkar.

Omega-3 bakımından zengin bu balıklar, hem kalp-damar sağlığına katkı sağlar hem de bağışıklığı güçlendirir.

Balıkseverler için Eylül ayı, taze ve lezzetli seçeneklerin bol olduğu bir dönemdir.