Eylül ayında ne ekilir? İşte, Eylül ayında ekilebilecek sebze ve meyveler

Sonbaharın başlangıcı olan Eylül ayı, toprakla uğraşmayı sevenler için yeni bir ekim dönemi demektir.

Yaz sıcaklarının yavaş yavaş geride kalmasıyla birlikte birçok sebze ve meyve bu dönemde toprakla buluşturulabilir.

Özellikle serin iklimi seven sebzeler, Eylül ayında ekim için oldukça uygundur.

Peki, Eylül ayında hangi sebze ve meyveler ekilir? İşte yanıtı...

Eylül ayında ekilebilecek sebzeler arasında ıspanak, roka, marul, tere, havuç, turp, karnabahar, brokoli ve lahana öne çıkar.

Ayrıca sarımsak ve soğan gibi kışlık ürünlerin ekimi için de bu ay doğru bir zamandır.

Meyve tarafında ise çilek fideleri Eylül ayında toprağa ekilerek verimli bir hasat dönemi için hazırlanabilir.

Toprak yapısına uygun hazırlık yaparak ve doğru ekim takvimine uyarak Eylül ayında ekilen ürünlerden bol verim almak mümkündür.

Bu ay, bahçe ve tarla işleri için hem üreticilerin hem de hobi bahçeciliği yapanların değerlendirebileceği en verimli dönemlerden biridir.