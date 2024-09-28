Eylül bitiyor! İşte, Ekim ayında budanması gereken ağaç ve bitkiler... Ağaç ve bitkilerin bir sonraki senede daha hızlı büyümeleri ve güzel çiçek açmaları için budanma zamanları farklılık gösterir. Özellikle de sonbahar mevsimi budama işlemi için oldukça önemlidir. İşte, ekim ayında budanması gereken bitki ve ağaçlar...

Haber Merkezi

Bitki ve ağaçların bir sonraki senede daha verimli olabilmeleri için sonbahar mevsiminde budanma işlemi yapılması gerekir.

Ekim ayıda budama işlemlerinin yapılması gereken aylar arasında yer alır. Sıcak havaların mevsim normallerinin üzerinde geçtiği yaz aylarını sonuna gelmemizle birlikte yağışlı ve soğuk havaların etkisine girmeden önce budanması gereken bitki ve ağaçlar vardır.

Bu bitki ve ağaçların ekim ayında budanması bir sonraki senede daha hızlı büyülemelerine, meyve ve çiçeklerinin daha verimli olmasını sağlar.

EKİM AYINDA BUDANMASI GEREKEN BİTKİ VE AĞAÇLAR

KAYISI AĞACI

Ekim ayı bitmeden budanması gereken ağaçlar arasında ilk sırada kayısı ağacı yer alır. Eylül ayında son kez hasat edilen kayısıları bir sonraki yıla hazırlamak için en geç Ekim ayında budama gerçekleştirilmelidir. Uygulanacak budama, kayısı ağaçlarında yeni sürgünlerin oluşmasına yardımcı olacak ve dalların inceltilmesini sağlayacaktır.

ELMA AĞACI

Eylül ayında olgunlaşarak en güzel dönemini yaşayan elmalar için ekim ayında geç budama işlemi yapılması önemlidir.

Elma ağaçlarının dallarının budanması, meyvenin daha hızlı açılmasına ve yeterli güneş ışığı alarak hızlıca olgunlaşmasına yol açar. Elma ağacı için budama işlemi kesinlikle dikey şekilde yapılmalı ve 40 santimetreyi asla geçmemelidir. Budama sırasında ağaçlarda oluşacak tomurcuklara ve sürgünlere ise dokunmamanız gerekmekte.

AHUDUDU AĞACI

Ekim ayında budanması gereken bitkiler arasında Ahududu ağaçları da yer alıyor. Ahududu ağaçlarında, diğer budama işlemlerinin aksine yalnızca zayıf sürgünler değil, meyvelerin toplandığı sürgünlere de kesme işlemi gerçekleştirilmelidir.

Ağaçta budama sonrasında yalnızca bir düzine sürgün bırakmak ve bunları bir tel yardımıyla sıkıca bağlamak önemlidir. Çünkü bırakılacak bu sürgünler, bitkinin kış soğuklarında kırılma yaşamasına engel olacaktır.