Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan siyah beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor.
Öte yandan Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta galibiyet alamayan Eyüpspor ise taraftarı önünde galibiyet almak istiyor.
İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
Futbolseverler Eyüpspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Peki, Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Eyüpspor - Beşiktaş maçının detayları...
Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Eyüpspor - Beşiktaş maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.