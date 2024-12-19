Haberler



Bilgi



Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının bilgileri...