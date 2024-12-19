Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 76. takım olacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 15 maçta topladığı 35 puan ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor 16 maçta topladığı 26 puan ile 4. sırada yer alıyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Eyüpspor - Fenerbahçe maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Eyüpspor - Fenerbahçe maçının detayları..
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık 2024 Cuma (yarın) günü saat 20:00'da başlayacak.
Eyüpspor - Fenerbahçe müsabakası beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.