Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir? Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

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Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala oruç ibadeti hakkında aramalar hız kazandı.

Oruç hakkında en çok merak edilenler arasında ise Eyyâm-ı biyd orucu yer alıyor.

Eyyâm-ı biyd orucu, İslam aleminde özel bir öneme sahiptir.

Eyyâm-ı biyd orucu tutanlar, bu günlerde ibadetlerini artırarak, oruç tutarak veya dua ederek bu özel günleri değerlendirirler.

Bu oruçlar, kişinin manevi olarak kendini yenilemesine ve Allah'a yaklaşmasına vesile olabilir.

Peki, Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.