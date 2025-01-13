Eyyam-ı Biyd orucu 2025: Eyyam-ı Biyd ne zaman, kaç gün oruç tutulur?

Yağmur Dinç

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir.(Buhârî, Savm, 60). Bu nedenle aydınlık günler adıyla da bilinir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

Bu ibadetini yerine getirmek isteyen Müminler, "Eyyam-ı Biyd orucu tarihleri 2025" başlığı ile araştırma yapıyor.

Oruç günlerini kaçırmak istemeyenler, "Eyyam-ı Biyd ne zaman, kaç gün oruç tutulur" merak ediyor.

İşte Eyyam-ı Biyd orucu tarihleri...

EYYAM-I BİYD NE ZAMAN 2025

2025 yılında üç aylar ve Recep ayı 1 Ocak 2025 tarihinde başladı. Buna göre;

Recep ayı 13. günü:13 Ocak 2025 Pazartesi

Recep ayı 14. günü:14 Ocak 2025 Salı

Recep ayı 15. günü:15 Ocak 2025 Çarşamba günlerine denk geliyor.