Ezber duası: Kolay ezberlemek ve akılda tutmak için okunacak dua

- Ezber yapmakta zorlananlar, konsantrasyon ve hafıza yetersizliğinde manevi destek arayarak Allah'tan yardım dileyebilirler.
- Dinimizde ezberi kolaylaştırmak ve akılda tutmayı desteklemek için okunabilecek çeşitli dualar mevcuttur.
- Bu dualar, zihni açıklığı artırmak ve unutkanlıktan kurtulmak için faydalı olabilir.
Uzun metinler, formüller veya önemli bilgiler akılda tutulmak istendiğinde, konsantrasyon ve hafıza yetersiz kalabiliyor.
Bu noktada, maneviyata sığınmak ve Allah’tan yardım dilemek, birçok kişi için hem motivasyon hem de rahatlama sağlayan bir yöntem oluyor.
Dinimizde ezberi kolaylaştırmak ve akılda tutmayı desteklemek için okunabilecek dualar bulunuyor.
İşte, hafızayı güçlendirmek ve ezberi kolaylaştırmak için okunabilecek dualar...
1. Ezber ve Kolay Hatırlama Duası
Arapça:
اللَّهُمَّ اجعل لي الحفظ والتذكّر
Türkçe Okunuşu:
Allahümme ja‘al li’l-hıfz ve’t-tazakkur
Anlamı:
“Allah’ım, bana ezberlemeyi ve hatırlamayı kolaylaştır.”
2. Hafıza Güçlendirme ve Zihin Açıklığı Duası
Arapça:
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
Türkçe Okunuşu:
Rabbişrah li sadri, veyessir li emri, veahlul ukdete min lisani yefkahu kavli
Anlamı:
“Rabbim, göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümleri çöz ki söylediklerim anlaşılır olsun.”
Bu dua Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa için geçer ve zihni açıklığı artırmak için okunur.
3. Hafıza ve Öğrenme Kolaylığı İçin Dua
Arapça:
اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَانْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي
Türkçe Okunuşu:
Allahümme ‘allimni ma yanfa‘uni venfa‘ni bima ‘allemtani
Anlamı:
“Allah’ım, bana faydalı olanı öğret ve öğrettiğin şeyden beni faydalandır.”
4. Unutmama Duası
Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur:
"Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.