Ezber duası: Kolay ezberlemek ve akılda tutmak için okunacak dua

Uzun metinler, formüller veya önemli bilgiler akılda tutulmak istendiğinde, konsantrasyon ve hafıza yetersiz kalabiliyor.

Bu noktada, maneviyata sığınmak ve Allah’tan yardım dilemek, birçok kişi için hem motivasyon hem de rahatlama sağlayan bir yöntem oluyor.

Dinimizde ezberi kolaylaştırmak ve akılda tutmayı desteklemek için okunabilecek dualar bulunuyor.

İşte, hafızayı güçlendirmek ve ezberi kolaylaştırmak için okunabilecek dualar...

1. Ezber ve Kolay Hatırlama Duası

Arapça:

اللَّهُمَّ اجعل لي الحفظ والتذكّر

Türkçe Okunuşu:

Allahümme ja‘al li’l-hıfz ve’t-tazakkur

Anlamı:

“Allah’ım, bana ezberlemeyi ve hatırlamayı kolaylaştır.”

2. Hafıza Güçlendirme ve Zihin Açıklığı Duası

Arapça:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Türkçe Okunuşu:

Rabbişrah li sadri, veyessir li emri, veahlul ukdete min lisani yefkahu kavli

Anlamı:

“Rabbim, göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümleri çöz ki söylediklerim anlaşılır olsun.”

Bu dua Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa için geçer ve zihni açıklığı artırmak için okunur.

3. Hafıza ve Öğrenme Kolaylığı İçin Dua

Arapça:

اللَّهُمَّ عَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَانْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي

Türkçe Okunuşu:

Allahümme ‘allimni ma yanfa‘uni venfa‘ni bima ‘allemtani

Anlamı:

“Allah’ım, bana faydalı olanı öğret ve öğrettiğin şeyden beni faydalandır.”

4. Unutmama Duası

Unutkanlıktan kurtulmak ve zekanın açılması için bu dua okunur:

"Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün(1). İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în.(2) İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."(3) On dokuz defa okunacak.