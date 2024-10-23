Ezberlemelik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2024! Duygulu ve kısa Cumhuriyet şiirleri...

Yağmur Dinç

Cumhuriyet Bayramı öncesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri şiir araştırması yapıyor.

Cumhuriyet'in 101. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de, okullarda yapılacak olan törenlerde öğrenciler en güzel, duygulu ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini seslendirecek.

İlkokul, ortaokul ve lise için 29 Ekim şiirleri örneklerini sizler için derledik.

İşte, duygulu, anlamlı, manevi duyguları öne çıkaran 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

CUMHURİYET ŞİİRLERİ 2024

Yeni Bir Umut

Kalkınır her bir şehir, umutla dolsun,

Cumhuriyet bayramı, coşku hep olsun.

Birlikte el ele, yürüyelim daima,

Özgürlüğün sesiyiz, yüreklerde rüzgar.

Atatürk’ün izinde, geleceğe koşar,

Cumhuriyet sevgisi, kalplerde taşar.

Her 29 Ekim’de, mutluluk saçar,

Hür yaşam, hür düşün, bayramdır bu akşam.

Aydınlık Yol

Cumhuriyetimizle, yükselir her ses,

Birlikte kutlayalım, neşe dolsun biz.

Gelecek bizde saklı, inançla dolu,

Bir millet, bir bayrak, yüreğimizin solu.

Atatürk’ün mirası, hep bizimle kalır,

Her 29 Ekim’de, sevgiyle karar.

Hür düşün, hür yaşa, hedef hep ileri,

Cumhuriyetle büyüsün, bu ülkenin sevdası.

Özgürlüğün Sesi

Yıldızlar parlıyor, bayrakta gurur,

Cumhuriyet bayramı, kutlu olsun, bir dur.

Atatürk’ün eseriyiz, umut dolu yürek,

Birlikte sevinelim, geleceğe güvenerek.

29 Ekim’de, coşku içimizde,

Özgürlük için varız, hep birlikte, bizde.

Sevgiyle kucakla, el ele duralım,

Cumhuriyet aşkıyla, daima buluşalım.

Birlik ve Beraberlik

Düşlerimizde özgürlük, hayalimizde sevda,

Cumhuriyet’le doğar, yeni bir dünya.

El ele yürüyelim, düşmanları aşalım,

29 Ekim’de, mutluluğu paylaşalım.

Her bir sokakta yankı, özgürlük şarkısı,

Bir arada olmak, en güzel anısı.

Gelecek bizimle, umut dolu yarın,

Cumhuriyet sevdası, kalplerde bir arın.

Bir Millet, Bir Bayrak

Bugün bayram, bugün hürriyet,

Cumhuriyet’le büyür, her yeni nesil yet.

Atatürk’ün izinde, yürürüz daima,

Birlik ve beraberlik, kalplerde bir araya.

Her 29 Ekim’de, coşku dolsun,

Özgürlük sevdası, hep içimizde sonsuz.

Cumhuriyetle gururlu, el ele duralım,

Sevgi ve saygıyla, bayramı paylaşalım.