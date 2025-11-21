F1 2025 programı: Formula 1 Las Vegas Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Formula 1’de sezon heyecanı tüm hızıyla sürerken gözler şimdi de ışıkların hiç sönmediği şehir Las Vegas’a çevrildi.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu, yılın en merakla beklenen yarışlarından biri için Amerika Birleşik Devletleri’nde piste çıkmaya hazırlanıyor.

Milyonlarca yarış tutkunu, Las Vegas Grand Prix’nin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Peki; F1 Las Vegas Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte F1 Las Vegas ayağına dair merak edilen tüm detaylar...

F1 LAS VEGAS GRAND PRİX BİLGİLERİ 2025

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentindeki 6,2 kilometrelik pistte, 50 tur üzerinden yapılacak Las Vegas Grand Prix'sinde sıralama turları 21 Kasım Cuma TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek.

Yarış ise 23 Kasım Pazar günü TSİ 07.00'de gerçekleştirilecek ve beIN SPORTS 4- 4K üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Pilotlar:

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2. Oscar Piastri (Avustralya): 366

3. Max Verstappen (Hollanda): 341

4. George Russell (Büyük Britanya): 276

5. Charles Leclerc (Monako): 214

Takımlar:

1. McLaren: 756

2. Mercedes: 398

3. Red Bull Racing: 366

4. Ferrari: 362

5. Williams: 111