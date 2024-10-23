Fahriye Evcen'den sürpriz paylaşım! Karavandan paylaştı, takipçileri heyecanlandı...

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Hem kariyeri hem de güzelliğiyle Türkiye’nin aranılan ekran yüzleri arasında yer alan Fahriye Evcen 2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine girmiş ve ardından ilk çocukları Karan’ın kucaklarına almışlardı.

Karan’ın doğumundan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu 2021 yılında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun ile ekranlara dönmüş ancak geçtiğimiz yılda ikinci oğulları Kerem’i kucağına almış ve ekran maceralarını reklam filmleriyle sınırlandırmıştı.

Ancak Evcen’in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yaptığı karavan paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı.

SETTEN PAYLAŞTI!

Bir sete ait karavandan bornozuyla fotoğraf paylaşan Fahriye Evcen takipçilerini heyecanlandırırken, aynı zamanda akıllara “Ekranlara mı dönüyor?” sorusunu getirdi.