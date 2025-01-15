Yağmur Dinç

Google Tersine Görsel Arama, bir görselin kaynağını, benzer görüntüleri veya görselin internet üzerindeki kullanımını bulmanıza olanak tanıyan bir Google hizmetidir.

Geleneksel aramaların aksine, anahtar kelime yerine bir görsel kullanarak arama yaparsınız.

Görsel gerçek mi, ne zaman çekilmiş, kopya mı, sahte mi; Bu sorulara "Tersine Arama Yöntemi" ile yanıt bulabilirsiniz.

Peki; Tersine arama nasıl yapılır? İşte yöntemi...

BİLGİSAYARDA İSENİZ:

Google Görseller'e Git: Google Görseller adresine girin.

Kamera Simgesine Tıklayın: Arama çubuğundaki küçük kamera ikonuna tıklayın.

Görsel Yükleyin veya URL Yapıştırın:

Bilgisayarınızdan bir görsel yükleyebilir ya da bir görselin URL’sini yapıştırabilirsiniz.

Sonuçları Görüntüleyin: Google, görselin internet üzerindeki eşleşmelerini ve benzer görüntüleri gösterecektir.

MOBİLDE İSENİZ:

Google Lens Kullanın: Google Lens uygulamasını açarak görsel üzerinden doğrudan arama yapabilirsiniz.

Chrome tarayıcısında bir görsele sağ tıklayarak (veya uzun basarak) "Bu görseli Google'da ara" seçeneğini kullanabilirsiniz.