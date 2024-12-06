Farklı olanı bul! Sadece IQ'su 130 üzeri olanlar 6 saniyede fark ediyor...

Hüseyin Topuz

Görseldeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri insanların dikkatini ölçmeye yarıyor.

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başarıyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların '55' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde '55' dışında bir farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde yüzlerce '55' sayısı bulunuyor. Ancak hepsinin arasında bir tane farklı sayı yer alıyor.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor. Saniyeler içerisinde farklı olan sayıyı bulanlar dikkat konusunda son derece başarılı kişiler olarak kabul ediliyor.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...