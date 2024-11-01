Farklı sayı hangisi? Sadece IQ'su 130'dan yüksek olanlar 5 saniyede bulabiliyor!

Hüseyin Topuz

Dikkat gerektiren testler kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Teste katılanların '28' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Görselde '28' dışında 1 farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda '28' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o sayı diğerlerinden farklı.

Bu tür testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı sayının yeri..

Resimde bulunan farklı sayı 82'dir.