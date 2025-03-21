Farklı sayıyı bulun! Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar 6 saniyede farkediyor

Hüseyin Topuz

Sosyal medyada hızla yayılan bu görsel zeka testi, dikkat yeteneğinizi ölçmeye davet ediyor.

Genellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '6' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim...

Görselde birçok '6' sayısı var, ancak içlerinden biri diğerlerinden farklı.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Peki, keskin gözleriniz bu farklı sayıyı bulabilecek mi?

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor. Farklı sayıyı bulmak için 6 saniyeniz var. Süre başladı...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

Resimde '6' dışında bulunan sayı 9'dur...