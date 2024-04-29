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Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçın merak edilenleri...