Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.
Ligde kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük sahasında oynayacağı Antalyaspor mücadelesini kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Fatih Karagümrük bu sezon oynadığı 33 maçta 8 galibiyet 9 beraberlik ve 16 yenilgi alarak 33 puan topladı.
Antalyaspor ise 33 maçta 11 galibiyet 12 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 45 puan topladı.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Antalyaspor 2-1 kazandı.
Futbolseverler Fatih Karagümrük ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını merak ediyor.
Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman?
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 29 Nisan Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.