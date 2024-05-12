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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..