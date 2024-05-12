Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.

Futbolseverler zorlu Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Ligde oynadığı 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray 96 puan ile zirvede yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi alarak 37 puan topladı.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.

Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maç için geri sayım başladı. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İşte maçın detayları...

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.