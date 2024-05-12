Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak.
Futbolseverler zorlu Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının detaylarını araştırmaya başladı.
Ligde oynadığı 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray 96 puan ile zirvede yer alıyor.
Fatih Karagümrük ise Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 yenilgi alarak 37 puan topladı.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.
Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren maç için geri sayım başladı. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İşte maçın detayları...
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 12 Mayıs Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.