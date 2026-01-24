Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray, 19. hafta kapsamında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Peki, Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar…