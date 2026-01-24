Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

- Galatasaray, Süper Lig 19. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
- Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Zirve yarışında avantajını korumak isteyen Galatasaray, maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’de 19. hafta heyecanı devam ediyor.
Şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Galatasaray, İstanbul’da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Puan cetvelinde Fenerbahçe’nin yalnızca 1 puan önünde yer alan sarı-kırmızılı ekip, bu kritik deplasmandan galibiyetle dönerek liderlik avantajını korumayı planlıyor.
Karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından araştırılıyor.
KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Karagümrük – Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Kritik karşılaşmada düdük, deneyimli hakem Atilla Karaoğlan’da olacak.
Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadele, ekran başındaki futbolseverler için beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.