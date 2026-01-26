Berdel evlilik nedir, caiz midir? Berdel evlilik yasal mı, suç mu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ve yapılan tartışmalarla birlikte "berdel evliliği" kavramı yeniden gündeme geldi.

Pek çok kişi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da uygulandığı bilinen bu evlilik türünün ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını ve günümüzde geçerliliğinin olup olmadığını merak ediyor.

"Berdel evlilik nedir?", "Dinimizde yeri var mı?" gibi sorular arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

İşte berdel evliliğe dair merak edilenler...

BERDEL EVLİLİK NEDİR

Berdel, ailelerin karşılıklı olarak kızlarını birbirine gelin vermeleri ya da evlenecek iki erkeğin, ailelerindeki kızları karşılıklı olarak kendilerine eş olarak seçmeleri ile gerçekleşen bir evlilik yöntemidir.

Simetrik evlilik ve mübadele evliliği olarak da isimlendirilmektedir.

Bu evlilik türünde iki aile anlaşır ve genellikle aynı dönemde karşılıklı evlilikler gerçekleştirilir.

Türkiye’de berdel evlilik özel olarak yasaklanmış bir evlilik türü değildir. Ancak zorla evlendirme, çocuk yaşta evlilik ve birey rızasının olmaması gibi durumlar Türk Ceza Kanunu kapsamında suçtur.

BERDEL EVLİLİĞİ CAİZ Mİ

Berdel usulü evliliklerde kıza mehir verilmeyip, evlilikle ilgili rızası söz konusu olmadığı için iki bakımdan kendisine zulüm yapılmaktadır.

Şafi, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre böyle bir evlilik batıldır.

Bir kimse bu şartlar üzerine evlenirse, nikahı sayılmadığı için zina yapmış olur. Hanefi mezhebi ise sonrasında kıza mehiri misil verilse nikah geçerli sayılır görüşündedir.

1-) El Bedâius-Sanâi - İmam Kâsânî 3/335