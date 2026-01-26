SGK gözlük desteği 2026 ne kadar, kaç TL? Çerçeve ve cam katkı ücretleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), reçeteyle optik mağazasından alınan gözlüklerde çerçeve ve cam katkı payını karşılıyor.

Halk arasında "gözlük devlet hakkı" veya "gözlük katkısı" olarak bilinen bu ödeme, görme bozukluklarını düzeltmek amacıyla kullanılan gözlük camı ve çerçevesi için geçerli oluyor.

2026 yılı itibarıyla SGK’nın ödediği tutarlar merak edildi.

Çerçeve ve cam için ödenen katkı ücretleri, gözlük kullanan vatandaşların gündemine geldi.

Peki; SGK gözlük desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2026 katkı payı...

2026 SGK GÖZLÜK KATKI PAYI

SGK, genel olarak optik çerçeveler için 3 yılda bir, optik camlar içinse 1 yılda bir (numara değişimine bağlı olarak) bu katkıyı sağlamaktadır.

Yeni Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında, reçeteli olarak alınan gözlüklerde SGK’nın ödediği tutarlar şu şekilde:

Gözlük çerçevesi (ithal): yaklaşık 350 TL

Gözlük çerçevesi (yerli): yaklaşık 500 TL

Çift gözlük camı: gözlük numarasına göre 150 TL - 400 TL aralığında karşılanıyor

Prizmatik camlar: tamamen SGK tarafından karşılanabiliyor

Çocuk çerçeveleri desteği: yaklaşık 600 TL olarak belirlendi.