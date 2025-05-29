Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları

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Tarihin akışını değiştiren büyük zafer, beyaz perdeye taşınıyor.

"Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ" filmi, 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen İstanbul’un Fethi’nin yıldönümüne özel olarak bu akşam izleyicilerle buluşuyor.

2023 yılında çekimleri tamamlanan filmde, Fatih Sultan Mehmet’in bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan büyük mücadelesi gözler önüne seriliyor.

Peki, Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

FATİH SULTAN MEHMET: YENİ ÇAĞ KONUSU NEDİR?

Filmde, Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, İstanbul’un fethini Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına bir satranç tahtası üzerinden anlatıyor.

Film, Fatih Sultan Mehmet’in zekasına, bilgeliğine, entelektüel kişiliğine ve edebi yönüne de ışık tutuyor. Büyük hükümdarın çok yönlü portresi, film boyunca çarpıcı detaylarla işleniyor.

OYUNCU KADROSU

Can Sipahi: Fatih Sultan Mehmet

Caner Kurtaran: Bizans İmparatoru Konstantin

Emin Gürsoy: Aşık Paşazade

Bülent Alkış: Zağnos Paşa

Ali Efe Altunbaş: Şehzade Ahmet

Orhan Kılıç: II. Murad

Kadroda ayrıca Cumhur Enes Ergür, Ahmet Efe Metekoğlu, Cihan Alpay Metintaş, Osman Karakoç, Emin Somers, Harun Dağaşan ve Emir Ali Doğrul gibi isimler de yer alıyor.