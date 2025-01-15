Fatih Terim ilk lig galibiyetini istiyor! Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yeni takımıyla çıktığı 2 resmi maçta 1 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın maçlarını yakından takip etmeye başladı.

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim ilk lig maçında, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Fatih Terim ve öğrencileri şimdide Suudi Arabistan Pro Lig maçında Al Riyadh'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

Futbolseverler Al Shabab - Al Riyadh maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Al Shabab - Al Riyadh maçı ne zaman?

Al Shabab - Al Riyadh maçı 15 Ocak 2025 Perşembe (bugün) günü saat 18:05'de oynanacak.

Al Shabab - El Riyadh maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı...