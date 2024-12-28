Fatih Terim ilk maçına çıkıyor! Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın maçlarını yakından takip etmeye başladı.

Al Shabab, Suudi Arabisran Pro Ligi'nde 13 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6. sırada yer alıyor.

Al Shabab, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final maçında El Feiha ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Al Shabab - El Feiha maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Al Shabab - El Feiha maçı ne zaman?

Al Shabab - El Feiha maçı 6 Ocak 2025 tarihinde oynanacak. Al Shabab - El Feiha maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.