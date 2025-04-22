Fatih Terim'in bileği bükülmüyor! İşte Arabistan'ı kasıp kavuran performansı...

Hüseyin Topuz

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim son haftalarda gündemden düşmüyor.

Futbolseverler Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın maçlarını yakından takip ediyor.

Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Suudi Arabistan'da çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Fatih Terim yenilmezlik serisini 9 maça çıkararak dikkatleri üzerine çekti.

Fatih Terim ve öğrencileri son 9 resmi karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde topladığı 51 puan ile 6. sırada yer alıyor.