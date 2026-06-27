Oytun Erbaş, Ensonhaber'de anlatılmayanı anlatmaya devam ediyor

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GÜNDEMDEKİ SORULARI YANITLADI

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'Bilim Plus' programında son günlerin gündem olan sağlık sorularını yanıtladı.

Erbaş, "Güneş alerjisinin çözümü nedir?", "Saç dökülmesinin ilacı nedir?", "Unutkanlığın çözümü nedir?", "Göz ameliyatı olmalı mıyız?", "Epilepsinin tedavisi var mıdır?", "Sosyal anksiyete ilacı var mı?", "Ağız kokusu nasıl gider?", "Epilasyon cinsel sağlığa zararlı mı?", "Tırnak yemenin zararları nedir?", "Oruç tutarken gelen sinirden nasıl kurtuluruz?", "Madde bağımlılığından kurtulmak mümkün mü?" gibi sorulara tek tek yanıt verdi.

"LAZERİN ÇOCUK YAPIMINDA TOKSİK BİR ETKİSİ YOK"

Epilasyonun çocuk sahibi olmaya herhangi bir etkisi olmadığını belirten Erbaş, “Şimdi epilasyon şöyle; lazerin sperm yapımında çok toksik bir etkisi yok ancak solaryumun zararlı etkisi var.” dedi.

Oytun Erbaş, konuşmasının devamında ultraviyole ışınlar ve güneşin testisler üzerindeki etkilerinin önemli olduğunu söyledi.

"AŞIRI GÜNEŞLENME SPERM ÜRETİMİNE ZARARLI OLABİLİR"

Erbaş’ın konuşmasında dikkat çeken nokta, aşırı güneşlenmenin sperm üretimi üzerinde zararlı etkileri olabileceği, bu nedenle plajlarda erkeklerin sperm sağlığı için testislerini korumalarının önemini vurgulamasıydı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, lazerin kıl köklerini etkilediği için cilt florasını bozduğuna dair önemli bir uyarıda bulundu.