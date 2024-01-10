Fatih Terimli Panathinaikos, Olympiakos’u ağırlıyor! Panathinaikos'un maçı hangi kanalda? Panathinaikos ile Olympiakos, Yunanistan Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İşte dev maçın merak edilenleri..

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Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Olympiakos ile eşleşti.

Fatih Terimli Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ezeli rakibi Olympiakos'u konuk edecek.

Fatih Terim yönetiminde çıktığı iki maçıda kazanan Panathinaikos, Yunanistan Kupası maçında Olympiakos'u yenmek istiyor.

İki maç üzerinden oynanacak olan son 16 turu maçlarının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanacak olan ilk maç için geri sayım başladı. Peki, Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Panathinaikos-Olympiakos maçı ne zaman?

Panathinaikos - Olympiakos maçı 10 Ocak Çarşamba (bugün) günü saat 22:30'da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.