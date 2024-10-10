Fatura derdi bitti: Bu köylerde yaşayanlara elektrik bedava!

Haber Merkezi

Şırnak’ta gerçekleştirilen yenilikçi bir projeyle, güneş enerjisi kullanımı sayesinde 92 köyde yaşayan vatandaşlar elektrik faturası ödemekten kurtuldu.

Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen bu projeyle birlikte, güneş enerjisi panelleri aracılığıyla günde 2,6 megavat elektrik üretiliyor.

Kent merkezi ve 6 ilçeye bağlı 237 köyde, 4 yıl önce başlatılan güneş enerji santrali (GES) projesi kapsamında toplamda 6 bin 714 güneş paneli kurulmuş durumda.

Bu sayede köylerde içme suyu temininde gereken elektrik enerjisi maliyetleri düşürülerek, vatandaşların yaşam standartları önemli ölçüde iyileştirildi.

Güneş enerjisinin sağladığı tasarruf, hem çevresel sürdürülebilirlik açısından hem de ekonomik açıdan büyük bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Bu projenin, diğer bölgelerde de örnek alınarak yaygınlaşması bekleniyor.

111 KÖYDEN BAŞVURU GELDİ

Şırnak’ta, güneş enerjisi sayesinde elektrik masraflarından kurtulmak isteyen 111 köy, Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için İl Özel İdaresi’ne başvurdu.

Şu anda başvuruda bulunan köylerden 15’ine güneş paneli kurulumu devam ediyor.

İdil ilçesindeki Öğündük Köyü muhtarı Şemun Vergili, güneş enerjisi sayesinde içme suyu temininde büyük bir maliyet avantajı sağladıklarını dile getirdi.

Vergili, “Güneşten aldığımız enerji ile suyumuz bütün köye yetecek şekilde sağlanıyor. Valiliğimize, Kaymakamlığımıza ve İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Güneş enerjisi ile sağlanan su bütün köye yetiyor. Günde 150-200 ton su kapasitesine ulaşabiliyoruz. Sabah 07.00'den akşam 17.00'ye kadar güneşten tam verim alabiliyoruz.” dedi.

İdil ilçesindeki Öğündük Köyü’nde yaşayan Yuhanna Töre, köylerinde hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin kendilerine büyük bir rahatlık sağladığını belirtti.

Daha önce elektrik kesintileri nedeniyle sık sık mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Töre, GES’in devreye girmesiyle birlikte bu sorunun tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

Köylerinde toplam 80 hane bulunduğunu ve bu hanelere yeterli miktarda içme suyu sağlandığını dile getiren Töre, “Vatandaş olarak çok memnunuz, herkese de tavsiye ediyoruz.” dedi.