Faturalarda yepyeni dönem başladı: İndirim detayı şaşırtabilir

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ'ın yaptığı düzenlemelerle birlikte, 1 Nisan 2025'ten itibaren elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir dönem başladı.

Bu uygulamayla, tüketiciler artık devlet desteğini faturalarında net bir şekilde görebilecek.

Yeni düzenlemeyle faturaların en altında, tüketicilerin ödemesi gereken net tutar ve uygulanan devlet desteği ayrı ayrı gösterilecek.

Böylece vatandaşlar, gerçek enerji maliyetlerini ve devletin sağladığı katkıyı daha net bir şekilde takip edebilecek.

KONUT ABONELERİNİ KAPSIYOR

Bu düzenleme sadece konut abonelerine yönelik. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

Devlet Desteği Oranları:

Elektrik Faturalarında: Aylık 417 kWh altında tüketim için %60 devlet desteği, yüksek tüketim kademesi için %40 devlet desteği

Aylık 417 kWh altında tüketim için %60 devlet desteği, yüksek tüketim kademesi için %40 devlet desteği Doğalgaz Faturalarında: %65 oranında doğrudan devlet desteği

Bu düzenleme ile devlet desteği daha şeffaf hale gelirken, vatandaşların enerji maliyetlerini daha bilinçli takip etmeleri amaçlanıyor.