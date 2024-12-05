Faturayı azaltmanın sırrı: Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırın

Haber Merkezi

Elektrik faturaları, özellikle kış aylarında ev ekonomisini zorlayan en büyük masraf kalemlerinden biri.

Bunun temel nedenlerinden biri, ısıtıcılar, şofbenler ve çamaşır makineleri gibi yüksek enerji tüketen cihazlar.

Ancak enerji uzmanı Gordon Wallis, çamaşır makineleri konusunda verdiği tüyo ile bu yükü hafifletmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

ÇAMAŞIRLARI BU SAATLERDE YIKAYIN

Elektrik faturalarının yükseldiği kış aylarında, enerji tasarrufu sağlamak için alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.

Enerji uzmanı Gorgon, sabah erken saatlerde elektrikli cihazları kullanmanın faturaları düşürmede etkili bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Özellikle sabah 7-8 arası, enerji tüketiminin nispeten düşük olduğu bu saatlerde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi gibi enerji tüketen cihazları çalıştırmak, önemli bir tasarruf sağlar.

Bu yöntemi düzenli bir alışkanlık haline getirdiğinizde, aylık fatura yükünüzde gözle görülür bir azalma sağlayabilirsiniz.