Faydadan çok zararı var: İşte çarşaf yıkarken yapılan 6 hata

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Çamaşır günü geldiğinde çoğumuz otomatik olarak harekete geçiyoruz.

Kirli çamaşırlar makineye atılıyor, uygun program seçiliyor ve geri kalan işlemler alışılmış bir rutin gibi sürüyor.

Ancak iş yatak çarşaflarını yıkamaya gelince, bu sıradan işlemlerin göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıkıyor.

Uzmanlara göre, pek çok kişi çarşafları yıkarken farkında olmadan ciddi hatalar yapıyor.

Bu hatalar kumaşların ömrünü kısaltıyor ve çamaşır makinesinin performansını da olumsuz etkiliyor.

İşte çarşaf yıkarken kaçınmanız gereken 6 yaygın hata:

1. Çarşafları Yeterince Sık Yıkamamak

Her gece ter, tükürük, makyaj kalıntısı ve nemlendiriciler çarşaflara geçer. Bu da bakteriler ve toz akarları için ideal bir ortam oluşturur. Uzmanlar, çarşafların haftada en az bir kez yıkanmasını öneriyor. Hastalık durumlarında ise daha sık yıkamak gerekiyor.

2. Fermuar ve Düğmeleri Kapatmamak

Yorgan veya yastık kılıflarının düğmelerini ve fermuarlarını kapatmadan makineye atmak, içine diğer çamaşırların dolmasına neden olur. Bu durum hem temizlik kalitesini düşürür hem de ek temizlik gerektirir.

3. Yastıkları Tek Başına Yıkamak

Yastıklar suyu emdikçe ağırlaşır, bu da makinenin dengesini bozar. Tek başına yıkanan yastıklar düzgün şekilde sıkılamaz. İdeal olan, iki yastığı aynı anda yıkamak ve yükü dengelemektir.

4. Çamaşır Makinesine Aşırı Yükleme Yapmak

“Tam dolu makine tasarruf sağlar” düşüncesi, nevresim takımlarında işe yaramaz. Aşırı yükleme deterjanın yayılmasını engeller ve kumaşların serbest hareketini kısıtlar. Maksimum kapasiteye dikkat edilmeli, gerekirse çamaşırlar iki partide yıkanmalı.

5. Yanlış Yıkama Programı Seçmek

Tüm çamaşırları aynı programla yıkamak büyük bir hata. Özellikle nevresimler için daha uzun ve sıcak programlarönerilir. Hızlı yıkama modları, derinlemesine temizlik için yeterli değildir. Etiket talimatlarına göre yıkama ayarlarını seçin.

6. Gereğinden Fazla Deterjan Kullanmak

“Fazla deterjan, daha iyi temizlik” düşüncesi yanlıştır. Aksine, fazla deterjan kumaşta kalıntı bırakır ve yıkama kalitesini düşürür. Deterjanı daima önerilen dozda kullanın.