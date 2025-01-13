Faydası katlanıyor! Hurmayı ıslatarak tüketmek o sorunları temelli unutturuyor

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Sağlık açısından faydalı olan besinler arasında yer alan hurma birçok sorunla baş etmenizde yardımcı oluyor. Günlük beslenmede vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan hurma sağlığınıza sağlık katıyor.

Bunca zaman ara öğünlerde, çayın ya da kahvenin yanında severek tüketilen hurma meğer ıslatılarak tüketildiğinde faydalarına fayda katıyormuş.

Lezzetli ve oldukça faydalı olan hurmanın bu faydalarını öğrendikten sonra bir daha kuru halinde tüketmeyeceksiniz. İşte, ıslatılarak tüketilen hurmanın faydaları…

FAYDALARI İKİYE KATLANIYOR

Pek çok kişinin severek tükettiği ve besleyiciliği ile öne çıkan besinler arasında yer alan hurma ıslatılarak tüketildiğinde kuru halinden daya faydalı bir hal alıyormuş.

Hurmalar lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini destekler. Islatıldıklarında lifler daha kolay sindirilir, kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Islatılmış hurma düzenli olarak tüketildiğinde ise, bağırsak hareketlerini düzenler ve şişkinlik sorunlarına karşı etkilidir.

Sindirime olan katkılarının ıslatılmış hurma aynı zamanda, kan basıncını kontrol eden ve kalp sağlığını destekleyen antioksidan içeriği sayesinde kalp hastalıkları riskini azaltır. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi minerallerle zengin olan hurma ıslatıldığında bu faydaların etkisini arttığından kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.