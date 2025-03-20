FED faiz kararı açıklandı mı? Mart ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?

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Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan FED faiz kararı 19 Mart 2025 saat 22.00 itibari ile açıklandı.

Yılın ilk toplantısında ABD Merkez Bankası Fed, faizleri yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmasının ardından yılın ikinci faiz kararının nasıl olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda mart ayında faiz indiriminde belirlenen oran hakkında araştırmalar hız kazandı.

Oy birliği ile alınan FED faiz kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2025 Mart ayı FED faiz oranı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

MART AYI FED FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tuttu.

Fed geçen ay da faizi 3 toplantı üst üste artırım kararı almasının ardından sabit bırakmıştı. Aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü.

Kararla birlikte piyasanın odaklandığı konulardan biri olan noktasal grafikte 2025 için 50 baz puanlık faiz indirimi öngörüldü.