FED faiz toplantısı ne zaman? Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Hüseyin Topuz

Dünya ekonomi piyasalarının gözü kulağı FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş vaziyette.

FED faiz toplantısından çıkacak karar ABD ekonomisi ve dünya ekonomisi için büyük önem teşkil ediyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Aralık ayı FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte o tarih..

FED faiz kararı toplantısı ne zaman?

Fed'in Aralık ayı faiz kararı toplantısı 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed'in faiz kararının 17 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanması bekleniyor.