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Yatırımcıların yakın markajında yer alan ABD Merkez Bankası tarafından her ay açıklanırken yılın ikinci FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuş durumda.

Özellikle piyasaların yeni yol haritalarını çizmek için mart ayında açıklanacak olan FED faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı odak noktası haline geldi.

FED, geçtiğimiz kasım ve aralık aylarındaki faiz indirimi ardından yatırımcıları şaşırtarak faiz kararını 4,25-4,50 aralığında sabit bırakırken mart ayında faiz oranın ne kadar olacağı konusundaki araştırmalar sürüyor.

Peki, FED PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

FED MART FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu.

Bu kapsamda Mart ayı faiz kararı 18-19 Mart günlerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından 19 Mart'ta saat 22:00'de açıklanıyor olacak.