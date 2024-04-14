Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Alagöz Holding ile Villeneuve d'Ascq LM arasında oynanacak Kadınlar EuroLeague Final maçının detayları merak uyandırdı. İşte dev maçın bilgileri..

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Mersin'de düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da mücadele eden son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, üst üste 3. toplamda ise 6. kez finalde mücadele edecek.

Fenerbahçe Alagöz Holding, finalde Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Alagöz Holding, yarı finalde bir diğer Türk temsilcisi ÇBK Mersin ile karşılaştı ve müsabakayı 89-80 yenerek finale kaldı.

Fransız ekip Villeneuve d'Ascq LM ise yarı finalde ZVVZ USK Praha’yı 84-78 mağlup ederek finale yükseldi.

Basketbolseverler Fenerbahçe Alagöz Holding ile Villeneuve d'Ascq LM arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 14 Nisan Pazar (bugün) günü saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.