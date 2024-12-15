Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe ile Başakşehir , Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Başakşehir ile oynadığı son dört Süper Lig maçından galip ayrılan Fenerbahçe seriyi devam ettirmek istiyor.

Bu sezon Süper Lig'deki ikinci yenilgisini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında alan Fenerbahçe, 2023/24'ün tamamında sadece bir mağlubiyet almıştı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon oynadığı 14 maçta topladığı 32 puan ile Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Öte yandan Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ise bu sezon oynadığı 14 maçta topladığı 22 puan ile 7. sırada yer alıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Başakşehir maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Fenerbahçe - Başakşehir maçının detayları..

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık 2024 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.