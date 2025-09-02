Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler? Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu tarihini duyurdu. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman ve başkan adayları kimler? İşte detaylar...