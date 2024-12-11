Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fransız ekibi AS Monaco'yu konuk ediyor.

Euroleague'deki son maçında deplasmanda Real Madrid'i 70-82 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. sırada bulunurken AS Monaco ise 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçının bilgileri...

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 12 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.