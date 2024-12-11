Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fransız ekibi AS Monaco'yu konuk ediyor.
Euroleague'deki son maçında deplasmanda Real Madrid'i 70-82 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2. sırada bulunurken AS Monaco ise 9 galibiyet 5 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçının bilgileri...
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 12 Aralık Perşembe (yarın) günü saat 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.