Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6. haftasında sahasında Maccabi Playtika takımını konuk edecek.

Euroleague'deki son maçında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler bu sezon 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ile Maccabi Playtika, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı 29 Ekim Salı (yarın) günü saat 21:30'da başlayacak.

Euroleague yönetiminin güvenlik tedbirlerini gerekçe göstermesi sebebiyle maç, Litvanya'da oynanacak.

Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak maç S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.